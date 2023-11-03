美加艦隻穿台海 大陸斥炒作 解放軍東部戰區跟監警戒

美稱例行通過

美軍聲明指，佩拉爾塔號和渥太華號根據國際法，在適用於自由航行和飛行的海域例行通過台海。兩艦經任何沿海國領海以外的台灣海峽走廊過航，行動是平常、不具挑釁性和符合國際法，展示美國跟其盟友和夥伴對自由開放的印太之決心。這類合作是美方維持區內安全繁榮的核心，讓所有國家的飛機、船隻可在任何國際法允許的地方飛行、航行和行動。