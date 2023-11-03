美加艦隻穿台海 大陸斥炒作 解放軍東部戰區跟監警戒
【本報綜合報道】美國第7艦隊周四公布，美國海軍神盾驅逐艦佩拉爾塔號（USS Rafael Peralta）和加拿大海軍護衞艦渥太華號（HMCS Ottawa）於當地周三例行穿越台灣海峽。
美稱例行通過
美軍聲明指，佩拉爾塔號和渥太華號根據國際法，在適用於自由航行和飛行的海域例行通過台海。兩艦經任何沿海國領海以外的台灣海峽走廊過航，行動是平常、不具挑釁性和符合國際法，展示美國跟其盟友和夥伴對自由開放的印太之決心。這類合作是美方維持區內安全繁榮的核心，讓所有國家的飛機、船隻可在任何國際法允許的地方飛行、航行和行動。
解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校昨日批評，佩拉爾塔號和渥太華號過航台灣海峽並公開炒作，東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。他強調，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全和地區和平穩定。
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