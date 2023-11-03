美試射洲際導彈異常 太平洋上空摧毀

【本報綜合報道】美國空軍當地周三試射一枚沒有搭載核彈頭的民兵3型洲際彈道導彈，期間導彈出現異常，在太平洋上空安全摧毀，空軍成立發射分析小組調查原因。

或涉多種因素 需仔細分析 導彈於周三凌晨0時06分從加州洛杉磯以北的范登堡太空軍基地發射，空軍全球打擊司令部公布導彈飛行期間發生異常，並在飛越太平洋時安全終止，異常可能由與操作平台本身或測試設備有關的多種因素引起，因此需要仔細分析以確定原因。

有網民指出，今次民兵3型的發射軌迹最初幾乎與過往所有發射一致，但今次似乎有特殊助推階段，出現第三級機動。導彈搭載的重返大氣層載具預計墜落區域疑似有兩個，一個以馬紹爾群島陸地撞擊點為中心，另一個在海上，可能不尋常。此外，導彈的第一級火箭分離後不受控制下降。

民兵3型可攜各種熱核彈頭 民兵3型是美國現役唯一陸基洲際彈道導彈，於1970年首次面世，可攜帶各種熱核彈頭。范登堡太空軍基地定期試射導彈，以保持導彈有效、戰備狀態和準確，民兵3型上一次試射是在今年9月6日。美國目前有約400枚現役民兵3型洲際彈道導彈。