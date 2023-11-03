中美下周華盛頓討論核武管制

【本報綜合報道】美國傳媒《華爾街日報》周三引述美國官員指，中美兩國將於下周一舉行有關核武器管制的會談，重點討論如何降低誤判風險，將是前奧巴馬政府以來兩國政府之間的首次同類會談。中國外交部昨日證實兩國下周將在華盛頓召開相關會議，該部門軍控司負責人將率團出席。根據雙方商定的安排，中美將就國際軍控條約履約防擴散等廣泛議題對話交流。

沙利文倡建機制 多國互通報射導彈 報道指，這次罕見的核軍控會談將由美國國務院高級官員斯圖爾特（Mallory Stewart），以及中國外交部軍控司司長孫曉波主持，討論軍控和防擴散等問題，是中美之間最棘手的議題之一。據報今次並非正式談判，有專家指出這是為預期中的中美元首會晤創造更好的政治氛圍，對軍控討論的期望並不高，中方對此會談期望亦所提甚少。

白宮國家安全顧問沙利文今年6月曾提出，可制訂一項多國參與的安排機制，讓中國和聯合國安理會其他4個常任理事國互相通報導彈試射情況，並在這些國家之間建立「危機溝通」渠道等。美國官員透露，美方下周擬跟進這些想法，討論可能在雙邊或多邊基礎上採取的措施，並就中國的核擴張、核理論和戰略穩定概念試探對方想法。