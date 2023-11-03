李克強北京火化 七常委八寶山送別

中共第十七、十八及十九屆中央政治局常委、國務院前總理李克強因突發心臟病，全力搶救無效，上周五凌晨零時10分在上海逝世，終年68歲。他的遺體火化儀式昨在北京八寶山革命公墓舉行，天安門廣場、港澳特區政府等下半旗致哀。中共中央總書記、國家主席習近平與中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希及國家副主席韓正等人到場送別，前國家主席胡錦濤也送花圈表示哀悼。

八寶山革命公墓禮堂正廳上方昨天早上掛上黑底白字橫幅，寫上「沉痛悼念李克強同志」，橫幅下方則是李克強遺像，禮堂上擺放多個花圈。李克強的遺體被鮮花翠柏叢包圍，身上覆蓋中共黨旗，前方則擺放一個由多朵白色花朵組成的心形花圈，由李克強遺孀程虹及女兒敬獻，寫有「你永遠和我們在一起」。

踏入早上9時左右，身穿黑色西裝及白色恤衫、打上黑色領帶、胸戴白花的習近平與同樣身穿一身黑色素服的夫人彭麗媛，以及一眾中共中央政治局常委及韓正到場。習近平與彭麗媛一同在李克強遺體前方肅立默哀，之後三鞠躬，兩人繞過李克強遺體，最後與程虹握手慰問。官媒發放片段顯示，習近平與彭麗媛完成慰問後，李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希及韓正按次序肅立鞠躬，逐一慰問程虹。

官媒發布李克強生平及照片 此外，眾人也送上花圈，以白底黑字寫上「沉痛悼念李克強同志」，由左至右排成一行，排位最左花圈是由習近平及彭麗媛送上，其他花圈擺位與鞠躬片段次序相同。片段未見胡錦濤蹤影，僅見他也有份送上花圈。

內地官媒另提及，在李克強接受搶救期間及逝世之後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正及胡錦濤曾前往醫院看望或通過各種形式，對李克強逝世表示沉痛哀悼，並向其家屬表示深切慰問。

官媒昨天亦發布李克強生平及相關照片，文章指其一生是革命的一生、奮鬥的一生、光輝的一生、是全心全意為人民服務的一生、是獻身於共產事業的一生，其逝世是黨和國家重大損失，最後一句是「李克強同志永垂不朽」。

至於生平照片方面，第一張照片是李克強2013年3月15日在第十二屆全國人民代表大會第一次會議在北京人民大會堂舉行第五次全體會議時成為總理一刻，只見他面露笑容，與身旁習近平握手。其他照片包括李克強與已故前國家主席江澤民及胡錦濤同場畫面，也包括他2008年在四川地震災區察看災情一刻。本報綜合報道

七常委現身八寶山 國家副主席 韓正 李克強遺體火化儀式在八寶山革命公墓舉行。