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兩周內兩中獎 女子贏逾750萬
美國傳媒前日報道，維珍尼亞州一名女子日前玩網上彩票遊戲，竟在短短兩周內兩次中獎，首次贏得5萬美元（約39萬港元），第二次則贏得超過91.2萬美元（約712萬港元）。她憶述自己中獎前正坐在營火旁邊用手機玩遊戲，還感嘆別人能夠中獎，詎料自己也成為當中一分子，感覺難以置信。
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