兩岸國際

兩周內兩中獎 女子贏逾750萬
美國傳媒前日報道，維珍尼亞州一名女子日前玩網上彩票遊戲，竟在短短兩周內兩次中獎，首次贏得5萬美元（約39萬港元），第二次則贏得超過91.2萬美元（約712萬港元）。她憶述自己中獎前正坐在營火旁邊用手機玩遊戲，還感嘆別人能夠中獎，詎料自己也成為當中一分子，感覺難以置信。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc