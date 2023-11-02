內地第40次南極考察啟航 建新科考站

【本報綜合報道】內地自然資源部與上海市人民政府昨日在上海中國極地考察國內基地碼頭，共同舉辦中國第40次南極考察啟航活動，科考船雪龍號、雪龍二號和輪貨船天惠號參與其中。今次任務將重點開展3項工作，包括建設新的科考站，圍繞氣候變化對南極生態系統的影響與反饋開展調查，以及積極開展國際合作，歷時5個多月，考察隊將於明年4月返回。

團隊逾460人 共3艘船 考察隊由來自國內80多個單位的逾460人組成，首次由3艘船保障，其中雪龍號和雪龍二號從上海出發，主要執行科學考察、人員運送和後勤補給任務；天惠號則從江蘇張家港出發，負責新科考站建設物資運送任務。雪龍號和雪龍二號將分別在多個海域開展生物生態、水體環境、沉積環境、大氣環境及污染物分布綜合調查監測，並深入研究南極在全球氣候變化中的作用。

此行亦將在東南極羅斯海沿岸區域，建設中國第5個南極考察站，也是首個面向太平洋扇區的考察站，開展多圈層、多學科的觀監測和科研工作，建成後料可接待80名度夏考察人員和30名越冬考察人員。此外，考察隊將開展與挪威、澳洲等多國合作的恩德比地航空調查任務，並與英、美、俄等國開展後勤保障方面的國際合作。