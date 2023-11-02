參與漫遊車挑戰賽 訓練解難新一代

72學生團隊 赴NASA探索太空 為了鼓勵學生攻讀與科學、科技、工程及數學（STEM）有關學位，美國太空總署（NASA）從世界各地選拔72支學生團隊，明年4月在亞拉巴馬州亨茨維爾美國太空和火箭中心，參與人類探索漫遊車挑戰賽。學生們屆時將在模擬月球及火星地形障礙賽上設計、建造和測試輕型人力漫遊車，同時完成科學任務。

比賽共有42間學院和大學加上30間高中參與，分別來自美國24個州、哥倫比亞特區、波多黎各，以及另外13個國家。在為期9個月挑戰中，學生需完成設計及通過安全審查。比賽負責人亞歷山大（Vemitra Alexander）表示，通過這次真實學習挑戰，NASA鼓勵學生提高對協作、探究及解決問題策略的理解，提升該些關鍵現實世界技能，令其在整個學術和職業生涯受益。

覓贊助商獲創業經驗 來自卑詩省薩里的瑪格麗特公主中學設計團隊，是唯一一支入選比賽的加拿大團隊，目前正在密鑼緊鼓地展開3D打印模型設計。漫遊車將在薩里建造，然後需在亞拉巴馬州拆卸和重新組裝。團隊成員阿拉因（Omar Arain）介紹，他們已經有了設計藍圖，可以通過自己製造零件實現目標，比如為了增強輪子強度採用蜂窩結構。

另一名團隊成員德西（Parneet Dhesi）則稱，作為一個團隊，他們很想測試相關技能，看看能學到甚麼。她指通過是次機會還獲得現實生活中的創業經驗，因為他們須說服社區贊助商來籌集3萬加元（約17萬港元），用以支付旅行及設計材料費用。本報綜合報道

NASA即將舉辦人類探索漫遊車挑戰賽。 亞歷山大