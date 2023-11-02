兩岸國際

南韓牛結節疹增至70宗 殺逾5千隻

南韓封鎖牛結節疹疫情地區。 南韓封鎖牛結節疹疫情地區。
南韓封鎖牛結節疹疫情地區。
【本報綜合報道】南韓中央應急處置本部昨日公布，截至當日早上8時，境內牛結節疹個案增至70宗。
截至昨日，南韓有70間養牛戶共5,077隻牛因牛結節疹疫情已經或即將撲殺，中央應急處置本部正檢測一宗疑似病例。牛結節疹由蚊蟲等吸血昆蟲傳播，只在牛群中傳染，致死率低於10%。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc