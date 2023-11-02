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南韓牛結節疹增至70宗 殺逾5千隻
南韓封鎖牛結節疹疫情地區。
【本報綜合報道】南韓中央應急處置本部昨日公布，截至當日早上8時，境內牛結節疹個案增至70宗。
截至昨日，南韓有70間養牛戶共5,077隻牛因牛結節疹疫情已經或即將撲殺，中央應急處置本部正檢測一宗疑似病例。牛結節疹由蚊蟲等吸血昆蟲傳播，只在牛群中傳染，致死率低於10%。
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