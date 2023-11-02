遼寧京畿道簽約加強4領域合作

根據條約，兩地將擴大貿易、投資、企業家交流等經貿合作，遼寧省企業家代表團下月將訪京畿道，與當地經濟機構和企業交流。旅遊方面，雙方將以周二的京畿道‧遼寧省旅遊合作交流會為契機，加強相關產業合作；文化領域方面，雙方將推進兩地代表博物館交流，互相宣傳優秀文化遺產；未來一代方面，雙方商定擴大青年、青少年之間的教育、體育和人員交流。

冀推動半導體等產業發展

郝鵬指中韓是搬不走的近鄰，也是分不開的合作夥伴，地方合作是兩國關係的重要組成部分。他希望兩地持續擴大經貿往來，深化交流合作機制，加強常態化溝通協調、高校及科研院所合作和人文交流等。金東兗亦希望，兩地攜手推動裝備製造業轉型升級，大力發展半導體、人工智能、大數據等新興產業。