全球第二宗豬心移植 美漢術後6周亡
【本報綜合報道】美國馬里蘭大學醫學院團隊今年9月，為一名罹患晚期心臟衰竭的男病人進行豬心移植手術，對方術後健康狀況良好，但6周後開始出現排斥反應，最終於周一死亡。
排斥反應為最大挑戰
58歲男子福西特（Lawrence Faucette）9月20日完成豬心移植手術，是全球第二宗。醫生曾在術後一個月稱其心臟功能良好，並停用任何支持心臟功能的藥物，更為他進行實驗性抗體治療，進一步抑制免疫系統防止排斥反應。惟他最近數天心臟突然開始出現排斥反應，最終逝世。醫學院團隊指，排斥反應是人體器官移植面臨的最大挑戰，福西特的遺願是希望團隊充分吸取經驗，協助人們日後有獲得新心臟機會。
團隊去年1月完成全球首宗豬心移植人體手術，患者最初並無出現排斥反應，但最終在術後兩個月因心臟衰竭死亡。目前，美國等候器官移植名單上有逾11.3萬人，其中超過3,300人需要接受心臟移植手術，過程漫長導致許多人等待不及而死。
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