全球第二宗豬心移植 美漢術後6周亡

排斥反應為最大挑戰

58歲男子福西特（Lawrence Faucette）9月20日完成豬心移植手術，是全球第二宗。醫生曾在術後一個月稱其心臟功能良好，並停用任何支持心臟功能的藥物，更為他進行實驗性抗體治療，進一步抑制免疫系統防止排斥反應。惟他最近數天心臟突然開始出現排斥反應，最終逝世。醫學院團隊指，排斥反應是人體器官移植面臨的最大挑戰，福西特的遺願是希望團隊充分吸取經驗，協助人們日後有獲得新心臟機會。