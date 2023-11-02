一家9口滅門包括兒童 烏東俄佔區兩兵被捕

烏克蘭東部俄佔頓涅茨克地區日前發生滅門案，一家9口於睡夢中慘死槍下。俄羅斯偵查委員會周二證實，兩名俄軍士兵涉案被捕。有指施襲者戴上夜視鏡，並使用配備消音器的槍械行兇。

慘劇於上周五發生，至周日早上才揭發。死者是居於沃爾諾瓦哈（Volnovakha）的卡普卡涅茨（Kapkanets）一家，當中包括兩名年約9歲及5歲兒童。死者於案發當晚替其中一名家庭成員慶祝生日，他們伏屍屋內不同房間，遺體遍布槍傷。現場圖片顯示，屋內牆壁遺留彈孔及血漬，多名死者躺在床上並緊抱在一起。

俄媒指買酒要求賒帳不果行兇 鄰居形容死者一家都是好人，不易與人衝突，據指死者家庭的副業是釀造及銷售私酒。「今日俄羅斯」電視台引述消息人士指，兩名疑犯均是20歲出頭，他們買酒時要求賒帳不果而殺人。俄羅斯偵查委員會表示，疑犯是來自俄羅斯遠東地區的士兵，以簽署合約方式招募入伍，初步調查顯示疑兇作案動機與家庭糾紛有關。社交平台俄羅斯新聞頻道「Baza」稱，死者一家曾與一名軍服上沒有徽章的不明男子衝突。

烏指屋主拒遷出供車臣部隊住 烏克蘭頓涅茨克地區檢察官辦公室指案件違反戰爭法，宣布啟動審前調查。辦公室稱，身穿軍服的武裝人員較早前曾要求卡普卡涅茨一家遷出，騰出住宅予俄軍車臣部隊居住。惟屋主拒絕，武裝人員對屋主的家人施以肢體暴力後離開，數日後折返現場把熟睡中的屋主及家人滅門。

沃爾諾瓦哈位於首府頓涅茨克以南約50公里，俄烏開戰一個月後由俄軍及親俄頓涅茨克民兵於去年3月佔領。本報綜合報道