指哈馬斯鼓動極端組織 FBI憂美受恐怖襲擊

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗‧雷周二警告，受哈馬斯襲擊以色列啟發，美國本土恐怖襲擊風險增加。他指出，哈馬斯及其盟友的行動將起到鼓舞作用，情況是回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）建立所謂「哈里發國」以來前所未見。

克里斯托弗‧雷出席參議院國土安全委員會聽證會，指過去數周多個外國恐怖組織呼籲對美國及西方施襲。他憂慮不論是個人或小股暴力極端分子，從中東事件中獲得靈感，在美國人的日常生活中發動襲擊。他補充指，現實中恐怖主義威脅在本年一直上升，目前中東戰爭把針對美國人的襲擊威脅提升到全新水平。

稱IS「建國」以來前所未見 克里斯托弗‧雷表示，美國猶太人、回教徒及阿拉伯人面臨的安全威脅大增，猶太社群面臨的威脅達到歷史新高。他直指目前處於危險時期，不是恐慌的時候，而是保持警惕之時。他透露，沒有迹象表明哈馬斯企圖或有能力在美國境內展開行動，但不排除哈馬斯或其他外國恐怖組織利用以色列與哈馬斯戰爭，襲擊美國本土目標的可能。聯邦調查局正調查美國境內多名與哈馬斯有關係的人士，他們一直為哈馬斯的海外行動提供便利或資金，局方正評估如何演變為美國本土襲擊。

國土安全部長馬約爾卡斯指出，美國已對猶太人、回教徒及阿拉伯人社區和機構的威脅有所增加，都作出回應。他指針對猶太學生、社區和機構的仇恨水平，加劇美國及世界各地的反猶主義。

指中俄朝毀美網絡研究 另一方面，克里斯托弗‧雷提及美方發現來自中國、俄羅斯及北韓的網絡犯罪行為，持續通過獨特技術破壞美國網絡和研究。他強調，必須讓執行惡意網絡攻擊行為者的活動變得更困難和痛苦，需集結執法人員和情報能力合作實現目標，造成最大影響。中國、俄羅斯及伊朗變得愈發具進犯性，目的是損害美國核心民主、經濟與科學機構，他特別指出對美國思想、創新和經濟安全的最大長期威脅，是來自中國的情報和經濟間諜威脅。本報綜合報道