布林肯參院發言 遭反戰示威者打斷

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯周二出席參議院撥款委員會聽證會，就尋求國會批准143億美元（約1,115億港元）援助以色列撥款發言，期間多次被反戰示威者打斷。一批示威者手持反戰標語，部分人高舉染紅的雙手，高叫口號要求在加薩停火，布林肯和其他國會議員被迫暫停發言。

國會警察將示威者帶離會議室，至少12人涉嫌非法示威被捕。布林肯隨後在聽證會上指，聽到示威者的聲音，決心保護平民性命，但強調當盟友安全和民主受威脅時，必須與盟友同一陣線。被問到是否有可能停火，布林肯指停火只會鞏固巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的實力，讓他們日後可重施故技，但認為可以考慮出於人道原因停火。

本周將再訪以色列 布林肯將於周五再次到訪以色列，是他自以巴新一輪衝突以來第3次到訪。美國國務院發言人米勒指，布林肯會與以色列官員會晤，之後會再到訪中東區內數個地方。 布林肯早前在一周內兩度到訪以色列，與總理內塔尼亞胡以及總統赫爾佐格會談，重申支持以色列。