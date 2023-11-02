以國派艦赴紅海 制也門叛軍

【本報綜合報道】以色列紅海沿岸地區近日成也門叛軍青年運動攻擊目標，以色列海軍周二增派薩爾5型護衞艦到紅海，加強防空能力。

以色列現役有3艘薩爾5型護衞艦，每艘搭載8枚魚叉反艦導彈、32枚防空用的閃電8導彈、一門方陣近迫武器系統、6個Mk32魚雷發射管。以軍箭式防空導彈系統周二攔截一枚來自紅海地區的地對地導彈，估計由青年運動發射，目標是以色列紅海港口城市埃拉特。同日，以色列戰機在紅海上空擊落其他敵對目標，相信是無人機。以軍戰機昨日再在埃拉特以南的紅海上空，攔截一個空中威脅。

青年運動承認向以色列發射大量彈道導彈和無人機，揚言會有更多同類襲擊協助巴勒斯坦人戰勝。以色列國家安全顧問哈內格比表明，青年運動的襲擊是不能容忍，但拒絕透露以方會如何回應。

伊朗警告有「非預期影響」 伊朗外長阿卜杜拉希揚警告，若以巴雙方未達成停火協議，將導致更大範圍非預期影響。

另一邊廂，美國國防部發言人賴德指10月至少有27宗針對駐伊拉克及敍利亞美軍的襲擊，美軍將從本土增派300名士兵到中東，提供爆炸物處理和通訊支援。

他強調，增派美軍是支持地區震懾力及加強保護部隊能力，並非派到以色列。美國空軍第9遠征轟炸機中隊B1B槍騎兵轟炸機，飛抵土耳其因吉爾利克空軍基地，準備展開訓練。