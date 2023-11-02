拉法口岸開放 救護車駛入 埃及坦克集結 總理放狠話

【本報綜合報道】埃及總理馬德布利周二揚言，將不惜一切代價保護領土和主權。以色列傳媒同日報道，接壤加薩的拉法口岸埃及一側，近日有數十輛坦克和裝甲車集結。拉法口岸昨日早上開放，是以巴上月7日開戰以來首次。有救護車從埃及駛入加薩，接載81名重傷的巴勒斯坦人到埃及治理。持外國護照的人士可經拉法口岸離開加薩，前往埃及。

馬德布利表示，埃及準備犧牲數百萬人的生命，以確保沒有人侵犯埃及領土，決不允許出現強迫或犧牲埃及解決地區問題的情況。以色列國家安全顧問哈內格比周二表示，希望埃及重開邊境，讓加薩傷者能到拉法的醫院治療，並在埃及一側的邊境設立野戰醫院。美國國家安全委員會發言人柯比周二表示，無迹象表明有任何物資被巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯利用。他透露，過去24小時有66輛載人道物資的貨車進入加薩。

傳美 以 擬維和部隊駐加薩 此外，一份外洩的以色列情報局報告顯示，戰後加薩230萬巴勒斯坦人可能有3種命運，其中一項是遷往埃及西奈半島北部。報告於上月13日撰寫，即哈馬斯突襲以色列後第6天。以色列總理辦公室試圖淡化事件，指報告是初步文件，強調現在專注消滅哈馬斯。美媒周二報道，美國及以色列正商討徹底消滅哈馬斯後的未來，其中一個方案是派出國際維和部隊進駐加薩。

馬德布利