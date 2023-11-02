地面攻加薩地帶 以軍 推進快 代價大

單日13士兵亡 殲哈馬斯50人 以軍地面部隊攻入加薩地帶北部後，與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯武裝分子持續激戰。以軍周二單日陣亡13人，成功奪取哈馬斯中央賈巴利亞營的地下指揮所及工事，擊斃營長比埃里（Ibrahim Biari）等超過50名武裝分子，比埃里是其中一名指揮突襲以色列的武裝分子指揮官。

指揮突襲以色列 哈馬斯營長亡 哈馬斯武裝分子發射反坦克導彈擊中以軍一輛雌虎裝甲運兵車，導致7名吉瓦提步兵旅第432營士兵喪生及4人受傷，其中一名傷者重傷。以軍第7裝甲旅77營一輛坦克輾過爆炸裝置，導致一名中尉及一名下士死亡，並有兩名士兵重傷。此外，一名以軍少尉及一名上士在戰鬥中喪生，消息由家屬及居住社區公布。兩名吉瓦提步兵旅偵察部隊士兵於周二晚上，在建築物內被火箭推進榴彈擊中而戰死。上月7日至今，以軍對哈馬斯戰事共損失320人。

以軍地面部隊徹夜引導空軍戰機轟炸賈巴利亞一座大廈，相信是哈馬斯武裝分子集結地點，以色列空軍亦空襲哈馬斯指揮中心及其他目標。以軍在賈巴利亞攻佔哈馬斯軍事建築群，包括一幢作為情報中心的地面建築、一個武器生產設施、一個營指揮中心，以及火箭彈發射點和多條地道。周邊有多間清真寺、醫療設施、學校和抽水站。

以色列國防軍發言人哈加里表示，奪取賈巴利亞一個據點的戰鬥十分激烈，它是一場複雜的近距離戰鬥。國防部長加蘭特稱，以軍在加薩的地面行動取得重大成就，但付出沉重代價。他向陣亡軍人家屬致哀，並指以色列已準備好長期作戰。《今日以色列報》援引以色列高官稱，消滅哈馬斯計劃已完成10%。以色列國家安全委員會及外交部成立兩個工作組，各自獨立研究加薩戰後治理不同選項。

難民營遭空襲 地區通訊再斷 戰事開始至今，以軍共轟炸加薩近1.1萬個目標。賈巴利亞難民營周二受到空襲，逾50人當場死亡，另有150人受傷。加薩印尼醫院院長向半島電視台表示，以色列空襲難民營人口稠密區。隨着戰鬥愈來愈激烈，加薩對外通訊於昨日再次中斷。

美媒分析周一拍到的衞星圖片，估計以軍地面部隊已向加薩推進5公里，坦克到達艾巴爾大道（Al-Bahr Boulevard），這是一條從海灘穿過加薩通往賈巴利亞的公路，並與通往南北的拉希德大街交會。以軍數百輛裝甲車越過邊境數公里，進入加薩城郊區。以軍亦到達另一條重要的南北通道薩拉丁大道，部署在加薩城以南和加薩城西北部海灘。本報綜合報道