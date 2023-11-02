九霄霸座鬧事 南航乘客遭行拘

【本報綜合報道】南方航空一班周日由北京飛往重慶的客機上，一名中年男乘客疑似霸佔座位，乘務長想讓他坐回原來座位，他拒絕後在客艙吵鬧，揚言要投訴機組人員。飛機降落後，鬧事男子由警方帶走，因涉嫌「機鬧」而被行政拘留。

北京飛往重慶發生 事發在CZ8817航班，重慶市民王先生（化名）透露，涉事男子在飛行途中情緒激動，一邊拿手機拍攝，一邊指着客艙乘務員大聲斥責，聲音大得整個機艙都聽見。涉事男子怒罵「吵醒他睡覺」、「一百多塊錢付不起嗎」、「投訴報警」，甚至稱「要求機長返航不飛了」，乘務長和安全員只好安撫他。他後來去前艙廁所怒氣沖沖地拍門，再到經濟艙通道橫衝直撞，大罵拍片乘客，之後坐回原本的經濟艙座位後，又不停按呼喚鈴按鈕。

王先生透露，看到乘務長在備餐處偷偷抹眼淚，怕涉事男子投訴會影響機組人員工作，隨後和多名乘客寫下證詞並轉交乘務長，用作向機場警方說明機上情況。南方航空客服表示，未接到有關涉事航班機組被投訴的情況，有工作人員在場跟進處理。機場工作人員則證實，涉事男子姓張，已被警方行拘，公安機關會根據相關法律和規定，對違法者處以警告、罰款、拘留等處罰。