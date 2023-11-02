偷槍管掩飾疏失 台軍前連長捱告

【本報綜合報道】台灣陸軍一名前連長因所屬部隊的T74機槍缺少兩支後備槍管，去年9月涉嫌在其他連隊武器庫竊取，其後東窗事發。嘉義地檢署周二以竊取軍用武器罪嫌，起訴被告。

36歲許姓男被告曾於步兵第101旅服役，已於今年5月1日退伍。起訴書指出，陸軍部隊訓練南區聯合測考中心（南測中心）配合部隊提升後備戰力計劃，去年5月將接收的T74機槍裝箱，每組應有一支機槍、一支主要槍管、一支後備槍管，裝在同一槍箱內。因相關人員未確實執行裝箱清點，導致其中兩箱的T74機槍各缺少一支後備槍管。南測中心去年6月間，將所屬部隊的武器裝備運至嘉義營區，接收人員當時並未開箱清點，就存放入營區的庫房，直到去年9月才發現。