台大選逼近 賴清德6潛在副手 優先考慮蕭美琴

蕭美琴 （左）被認為是賴清德（右）優先考慮的副手人選。圖為二人今年8月在紐約觀賞球賽。

距離台灣明年舉行總統選舉時間愈來愈短，現任副總統、民進黨總統參選人賴清德日前受訪時透露，台灣駐美國代表蕭美琴屬潛在副手人選之一，更是「優先名單的優先之上」。另一邊廂，民眾黨總統參選人柯文哲前晚在台北與國民黨總統參選人侯友宜會面53分鐘，或與準備第二輪協商有關。

人選包括文化部前部長 賴清德早前受訪，話題包括如何確保印太和平穩定及副手人選，節目前天釋出部分內容。他承認正考慮副手人選，包括蕭美琴及文化部前部長鄭麗君總共6人，當中以女性居多，男性佔少數，不過接下來需先公布不分區立委人選，暫時不能透露，怕造成困擾，登記前才會公布副總統人選。

被問及蕭美琴、鄭麗君是否準備好成為副手，賴清德笑稱：「沒談過我就不知道她們有沒有準備」他希望未來邀請對方出選時，不管是誰都能答應一起為台灣打拚。面對主持人追問蕭美琴是否在「優先名單的優先之上」，他直認：「你可以這樣講。」

資料顯示，52歲的蕭美琴是美台混血兒，在日本出生並在台南長大，高中時赴美求學，取得美國哥倫比亞大學政治學碩士學位。她回台後開始出任民進黨國際事務部主任及立委等職務，直至2020年成為台灣駐美國代表。2022年8月16日，她被中共中央台灣工作辦公室納入制裁名單當中。

朱立倫偕侯友宜密會柯文哲 除了賴清德副手人選，外界亦關注藍（國民黨）白（民眾黨）到底會否合作，組成「藍白合」。台媒前天揭發，柯文哲同晚從宜蘭直奔台北，晚上10時左右走進羅斯福路一間辦公室，直至10時53分離開，國民黨主席朱立倫及侯友宜亦於數分鐘後離場。台媒估計，柯文哲、朱立倫及侯友宜當晚會面是首先交換想法，盼在舉行下一次會談前達成一些共識。

然而，柯文哲競選辦發言人陳智菡僅稱，柯文哲將開記者會向大家說明。國民黨文傳會主委林寬裕及侯友宜競選辦公室發言人黃子哲則表示，沒有相關訊息可以提供。當地最新民調顯示，賴清德支持度達到25.6%排名首位，柯文哲僅落後0.2個百分點，排第三的侯友宜亦手握16%支持度，獨立參選人郭台銘也有13.3%，尚有19.7%受訪者沒有表態。本報綜合報道