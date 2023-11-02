內地9個月就診人次達51億

【本報綜合報道】國家衞健委副主任雷海潮昨稱，今年1至9月內地醫療衞生機構總體診療人次達到51.1億，與新冠疫情前2019年同期相比增長12.4%，較去年同期也多近6%。從數據看，民眾的就診需求得到釋放。

雷海潮稱，公立醫院的改革和高質量發展直接關係到民眾的看病就醫體驗，而且影響群眾的獲得感。從住院服務情況來看，今年前三個季度，內地醫療衞生機構的出院人次達2.2億，較2019年和去年同期分別增長16.7%和18.9%。今年1至9月，內地醫院、衞生服務中心以及鄉鎮衞生院的病床使用率分別為80.2%、51.4%和54.9%。雷海潮表示，醫療衞生服務供給效率持續提升，都是宏觀上表現比較良好的狀況。