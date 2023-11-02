大陸50架次機艦 配合山東號聯訓

【本報綜合報道】解放軍山東號航空母艦編隊穿越巴士海峽由南海抵達菲律賓海後，近日再有6艦加入，令區內解放軍艦艇增至最少11艘。台灣國防部昨日公布，截至當日早上6時的24小時內，偵獲解放軍派出43架次軍機、7艘次軍艦持續在台海周邊活動，大批軍機進入台西南空域，配合山東號編隊開展海空聯訓。

出現在台海周邊 根據台方昨日公布的航迹圖，上述期間有37架次解放軍軍機逾越台灣海峽中線及其延伸線，進入台西南及東南空域。其中4架殲10戰機兵分兩路，一批自台海中線以西逾越中線中段，另一批進入台西南空域；還有6架蘇30戰機和16架殲16戰機，進入同一空域。

另4架轟6K轟炸機、一架空警500預警機、一架運9通訊對抗機、一架運8電偵機、一架無偵7無人偵察機、兩架運油20空中加油機進入台西南空域後，一路飛行至台東南空域。另有一架空警500預警機自東沙島東北方，進入台西南空域。台國防部指出，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應對。