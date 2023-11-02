華3海警船巡釣島示警

應對日方闖入 狠批侵犯主權 繼前天在鹿兒島縣奄美大島近海日本專屬經濟區內發現中國海洋調查船後，日本第11管區海上保安本部昨日通報，3艘中國海警局船隻同日進入釣魚島附近海域，遂發出警告要求離開。中國外交部發言人汪文斌昨天批評日方右翼船隻非法進入釣魚島領海，嚴重侵犯中國主權。

日本第11管區海上保安本部昨天提到，上述中國海警船凌晨2時左右，因應多艘日本漁船行動先後進入釣魚島附近海域。直至凌晨4時30分左右，中國海警船分別在釣魚島西南偏西約15公里及西南約16公里處航行，日本漁船附近海域逗留，海上保安本部遂向日本漁船周邊派出巡邏船，確保其安全。

中國海警局新聞發言人甘羽同日表示，日本惠丸號、鶴丸號及第八泰生丸號總共3艘船隻及數艘巡視船非法進入中方釣魚島領海，中國海警艦艇依法採取必要管控措施。他強調釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中國海警艦艇依法在國內管轄海域展開海上維權執法活動，另敦促日方立即停止在該海域一切違法活動，確保不再發生類似事件。

在北京，汪文斌主持例行記者會時再一次重申，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中國海警船依法現場執法，是維護主權正當舉措。他促請日方有關方面停止在釣魚島海域侵權挑釁，避免局勢進一步複雜化。

日斥未經同意海洋調查 早在雙方前天互派艦艇前赴釣魚島前，日本第10管區海上保安本部通報，在鹿兒島縣奄美大島近海日本專屬經濟區內、即位於奄美大島以西約334公里海域發現，有中國海洋調查船於早上11時20分左右，把疑似線纜物體放入海中。經判斷，日本海保認為這是未經同意海洋調查，遂派巡邏船透過無線電要求停止。

資料顯示，這是中國海警船相隔大約半個月後，再次駛入釣魚島附近海域，並驅趕日本右翼船隻。中國海警局上月17日公布，日本鶴丸號及數艘巡視船對上一天非法進入釣魚島領海，中方海警艦艇依法採取措施，並警告驅離。本報綜合報道