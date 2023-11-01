困垃圾箱底 浣熊獲救

不少動物對人類事物感到好奇，但探索期間難免有失手之時。美國密歇根州一隻浣熊近日不慎卡在垃圾箱底部一個生銹洞中（紅圈示），所幸在當地消防人員協助下，最終順利脫困（小圖）。消防部門指牠沒有受傷，事後繼續正常生活。