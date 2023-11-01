8年不育 夫婦未言棄 3個月迎4寶報喜

為了迎來新生命，不少夫妻難免想盡辦法。美國傳媒周一報道，賓夕凡尼亞州一對夫婦8年前成婚後，一直嘗試不同受孕方式，卻始終未能懷孕。直至本年7月，兩人領養一名女嬰，加上早前透過胚胎領養方式受孕，於短短3個月內迎來4名家庭新成員。

32歲的布里特尼（Brittney Wolfe）與丈夫沃爾夫（Zac Wolfe）2015年結婚，兩人此後多次嘗試自然懷孕、人工授精或試管嬰兒（IVF）等方法，卻未能如願組成一個大家庭。他們當時仍在全職工作，花費大量時間前往生育診所，多次承受受孕失敗悲痛、壓力及失望。

然而，夫婦兩人沒有因此放棄，開始在社交平台上發布希望領養孩子意願，並積極參加相關課程，準備隨時迎接孩子。

胚胎領養方式誕3嬰 直至本年3月，布里特尼及沃爾夫經鄰居介紹下，結識一名當時正在懷孕的女子，於7月27日領養對方剛出生女兒查理（Charlie）。同時，他們同年4月還透過胚胎領養方式受孕，直至上月19日剖腹產下兩女一男，分別名為諾克斯（Knox）、諾亞（Noa）及納維（Navie）。兩人對此感到欣喜若狂，已準備好照顧4名嬰兒。本報綜合報道