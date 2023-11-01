王毅晤博納 冀落實中法元首共識

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周一在北京與法國總統外事顧問博納舉行第24次中法戰略對話，就中法、中歐關係及國際地區問題進行友好深入的交流，一致同意發揮好戰略對話重要作用，推動兩國關係保持高水平發展，攜手應對全球性挑戰。中方願與法方一道，落實兩國元首重要共識，持續釋放後疫情時代合作潛力，不斷鞏固政治互信，推動兩國全面戰略夥伴關係邁上新台階。

王毅表示，當今國際形勢變亂交織，挑戰層出不窮；在兩國元首戰略引領下，中法關係穩健前行，為不確定的世界提供寶貴的穩定性。站在時代的十字路口，中法作為獨立自主大國，應當承擔起自身責任，以兩國元首共識為根本引領，堅持相互尊重、合作共贏、交流互鑑，構建穩定、互惠、開拓、向上的中法全面戰略夥伴關係，以中法關係的積極向上引領中歐關係行穩致遠，共同推進國際社會的團結進步。

法表示願深化各領域合作 博納表示，法中在兩國元首引領下建立全面和有全球意義的戰略夥伴關係，法方重視發展對華關係、中國在世界的地位作用，對中國經濟有信心，無意限制其發展。明年法中建交60周年是兩國關係鞏固和再出發的重要契機，法方願與中方規劃好慶祝活動，深化各領域合作，加強人文交流，增進相互了解，為兩國人民帶來福祉。

雙方就中歐關係交換意見，王毅強調中歐是夥伴而非對手，雙方共同利益遠大於分歧；中方視歐方為多極化世界的獨立和重要一極，雙方關係有內在邏輯和強勁動力，希望歐方以更務實理性態度與華合作，避免外來干擾。博納指法方致力於推進歐中合作，可以就國際熱點問題加強協調，向世界展示雙方能夠共同發揮重要作用。