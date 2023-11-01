福島核電站濺廢液 較原公布多數十倍

日本即將展開涉及7,800噸核污水的第3輪向大海排放工作之際，福島第一核電站上周發生含放射性物質廢液濺出的事故，但東京電力公司直至周一才承認，實際廢液濺出量比原先公布的約100毫升高「數十倍」，相當於數公升。

接觸者無被要求穿防水衣 日本傳媒報道，東京電力公司上周三公布，5名工作人員清洗核污水處理設施管道時，排放含有輻射廢液到儲存罐的軟管脫落，廢液濺到他們身上。兩名分別20歲和40歲的工作人員皮膚輻射劑量高於安全標準，需要送院除污，直至上周六出院。東京電力公司根據工作人員證詞和飛濺物殘留面積，重新估算濺出廢液量。由於兩名接觸廢液的工作人員未被要求穿着防水衣，東京電力公司正在考慮修改工作指引。

明啟動新一輪核污水排放 復興大臣土屋品子周一在國會眾議院預算委員會會議表示，自己透過傳媒報道得悉這宗福島第一核電站事故，已經對此作出反省，承認各個部門需要協作。首相岸田文雄回應指，自己接到秘書官對該宗事故的報告，認為相關部門協作及溝通很重要，下令重新檢查一次；土屋品子強調復興廳是「司令塔」，今後要切實發揮作用。

新一輪核污水排放工作明日啟動，東京電力公司周一把儲存罐部分核污水移至輸水管道，使用海水稀釋最先排放的一噸核污水並放入大型水槽。根據東京電力公司的計劃，今年度的排放工作已經完成兩輪，除了即將展開的一輪外，還有最後一輪。

專家指暫無合適地點埋核垃圾 另一方面，日本地球科學專家周一在東京召開記者會，就日本核垃圾的最終處置問題發表聯合聲明。他們指日本列島處於板塊交界地帶，地殼活動活躍，火山、地震頻發，地下水流向不斷變化；一旦地殼出現龜裂、斷層，埋入地下的放射性物質很有可能洩漏。根據現時情況來看，在日本不可能選出10萬年內不受此影響的地點。

北海道教育大學地質學名譽教授岡村聰主張，核垃圾暫時在地面保管100年至200年，在此期間隨着科技發展，處理方式也相應增加，現時不應該倉促決定。日本311大地震後，福島第一核電站損毀令數十種放射性物質洩漏，污染周邊環境，形成核垃圾。根據現行基本方針，核垃圾將掩埋在300米深地底，具體埋藏地尚無定論。本報綜合報道