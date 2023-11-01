海上角力 華艦增援山東號 美部署雙航母

中國海軍山東號航空母艦編隊上周四穿越巴士海峽由南海抵達菲律賓海後，再有6艘中方軍艦近日分成3支編隊進入同一海域，意味區內的解放軍艦艇增至最少11艘。與此同時，低調展開部署行動的美國海軍卡爾文森號航空母艦打擊群，截至周一已經位處日本東南方海域，支援正在菲律賓訪問的姊妹艦列根號。

日本防衞省統合幕僚監部周一通報最新中國軍艦動向，指解放軍815A型電子偵察艦金星號上周六採取東南方的航行方向穿越宮古海峽，由東海進入菲律賓海。解放軍055型驅逐艦南昌號、903A型綜合補給艦可可西里湖號、815A型電子偵察艦天權星號組成編隊，周日至周一航向東北方通過日本鹿兒島縣奄美大島與橫當島之間的海域，由東海抵達菲律賓海；值得留意的是，日方發布的示意圖顯示，這支中國海軍編隊之後兵分兩路，南昌號及可可西里湖號改為航向南方，但天權星號航向東方。

中國艦隊展開海空聯訓 最後兩艘也由東海前往菲律賓海的中國軍艦，分別是052D型驅逐艦唐山號及054A型護衞艦濰坊號，它們周一航向東南方穿越宮古海峽。根據日本防衞省統合幕僚監部此前公布的資料，與山東號隨行的軍艦還有052D型驅逐艦桂林號及長沙號、054A型護衞艦許昌號及黃山號；這支編隊截至上周六在日本沖繩縣宮古島南方460公里海域，昨日在台灣東南應變區海域，與實施戰備警巡的殲11戰機、殲16戰機、蘇30戰機、運油20空中加油機、轟6轟炸機、空警500預警機等23架次軍機展開海空聯訓。

美艦載運輸機赴神奈川 與此同時，上月12日從加州北島海軍航空站啟航的卡爾文森號航空母艦打擊群，周一被發現派出一批CMV22B艦載運輸機，前往日本神奈川縣厚木海軍航空設施。美國海軍研究所新聞網站同日表示，該支航空母艦打擊群正在第7艦隊位於西太平洋的轄區行動；惟美國海軍至今未正式對外公布，卡爾文森號展開印太地區部署行動。

列根號以日本神奈川縣橫須賀基地為母港，上周六抵達菲律賓馬尼拉港訪問。與列根號不同的是，卡爾文森號配備性能更佳的F35C隱形戰機及CMV22B艦載運輸機，隨行的軍艦分別是神盾巡洋艦普林斯頓號，以及神盾驅逐艦霍珀號、基德號、斯特雷號、勞倫斯號。面對南海局勢緊張，未知這兩艘航空母艦會否在該海域聯合行動。本報綜合報道

卡爾文森號抵達西太平洋海域一帶。 可可西里湖號 濰坊號 金星號 天權星號 中美海軍角力最新形勢 南昌號 唐山號