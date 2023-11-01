俄反猶騷亂 普京歸咎烏及西方

【本報綜合報道】俄羅斯達吉斯坦共和國周日爆發反猶騷亂，大批示威者闖入首府馬哈奇卡拉的機場搜尋一架來自以色列客機上的猶太難民。俄羅斯總統普京周一回應時，把矛頭指向烏克蘭和西方，透過社交網煽動騷亂，試圖破壞俄羅斯社會穩定。

烏反斥俄針對猶太人 普京與聯邦安全委員會成員開會，指出策劃馬哈奇卡拉機場暴動的人很明顯，是美國當前的掌權精英及其衞星國，俄羅斯執法部門需要採取堅決、及時和清晰行動，以保護宗教間的和諧。克里姆林宮發言人佩斯科夫同日表示，機場騷亂很大程度是外部干預所致，敵人很容易就能利用巴勒斯坦加薩地帶的情況挑動局勢。

烏克蘭駐以色列大使科爾尼胡克（Yevgen Korniychuk）反駁俄羅斯指控，反指俄方才是幕後黑手，把安全人員帶到機場，但只坐在一旁抽煙，袖手旁觀。他提到沙俄（俄羅斯帝國）利用針對猶太人活動宣洩對失業和貧窮的憤怒，俄羅斯現時經濟差、就業差，特別是北高加索地區，所以俄方再用類似沙俄的策略。美國白宮國家安全委員會發言人柯比亦否認指控，稱事件不涉及西方，純粹是仇恨、偏見和恐嚇。