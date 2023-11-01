也門叛軍發射多架無人機 以方攔截

【本報綜合報道】以色列最南端紅海港口城市埃拉特周二響起警報，警告有飛行物闖入領空；國防軍指有一個「空中目標」飛至，對平民不構成威脅。也門叛軍青年運動承認向以色列發射多架無人機，報復以方攻擊巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯。

以色列國防軍表示，箭式防空導彈系統昨攔截一枚來自「紅海地區」的地對地導彈，聲稱全程追蹤導彈的軌迹，在最合適的時機及地點實施攔截，估計由青年運動發射，目標是埃拉特。這是箭式防空導彈系統在本輪衝突首次投入實戰。以色列戰機同日較早時在非該國領土範圍的紅海上空，擊落其他敵對目標，相信是無人機。

美國官員周日曾經表示，美國海軍兩棲攻擊艦巴丹號與第26海軍陸戰隊遠征隊位於紅海，預計不久通過埃及蘇彝士運河北上東地中海。美國傳媒周一引述知情國防部官員指，巴丹號和船塢登陸艦卡特‧霍爾號將延長在紅海的部署時間。除了上述兩艦外，紅海還有兩艘美方神盾驅逐艦，分別是托馬斯‧哈德納號和卡尼號；卡尼號上月19日在紅海實施防空作戰，攔截青年運動向以色列發射的巡航導彈及無人機。

與青年運動交戰 沙特4兵亡 另一方面，沙特阿拉伯軍方上周與青年運動交戰造成4名士兵喪生，是去年4月達成臨時停火協議後，首次有該國士兵傷亡。美國傳媒指沙特阿拉伯軍方進入高度戒備狀態，並引述知情人士指卡尼號攔截青年運動空中目標時，其中一枚巡航導彈由沙特阿拉伯防空系統攔截並落入該國境內，沙特阿拉伯軍方隨後啟動加強戰備狀態程序。