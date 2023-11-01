曾傳在生 以總統證遊街德女遭斬首

勞 克

【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上月攻入以色列西南部，武裝分子把昏迷德國女子勞克（Shani Louk）半裸遊街，外界一度流傳她未死。以色列總統赫爾佐格周一證實事主死訊，更指她遭斬首；英國傳媒指死者軀幹部分下落不明。

尚有40屍未確認身份 以色列外交部周一宣布勞克遇害，並指哈馬斯曾經施酷刑，她經歷難以理解痛苦。死者母親里卡達在社交網稱，周日收到女兒死訊，以軍從一塊頭骨提取樣本，發現與勞克的脫氧核糖核酸（DNA）相符。赫爾佐格向德國傳媒證實，找到勞克的頭骨，向她家人致以最深切慰問，指摘哈馬斯是野蠻、殘暴的畜生，襲擊、折磨和殺害以色列人；又稱尚有約40具屍體未確認身份，他們生前遭殘忍虐待、焚燒或肢解。

哈馬斯當時攻入以色列雷伊姆，勞克在音樂節被武裝分子擄走綁架到加薩地帶。德國傳媒報道，勞克擁有德國和以色列國籍，但從未在德國長久居留，只是經常回去德國與親戚同居。里卡達在德國南部出生，從天主教改信猶太教後便移居以色列。

以女兵加薩地帶獲救 以色列國防軍周一宣布，在加薩地帶救出被擄走的女兵梅吉迪什（Ori Megidish）。她是觀察兵，在哈馬斯突襲納哈勒奧茲基地時被綁架，相信是單獨囚禁。國防軍和國家安全總局表示，梅吉迪什情況良好，已經與家人團聚，沒有交代行動詳情。