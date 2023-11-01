以軍確認240人仍遭哈馬斯扣押

【本報綜合報道】以色列國防軍昨日確認，上月7日被巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯越境擄走並帶到加薩地帶的人質，還有240人被扣押，數十名失蹤者目前情況未明；截至當天為止，只有4名女人質獲釋，另有一人由軍方採取行動救出。哈馬斯同時發布3名以色列婦女人質的片段，其中一人激動批評以色列總理內塔尼亞胡。

哈馬斯發布片長76秒影像，宣稱影片中婦女為「猶太復國主義被拘留者」，但無法立即確定她們的身份。她們坐在塑膠椅上，背後是白色瓷磚牆，坐在中間的婦女籲內塔尼亞胡同意換囚，換取所有人質獲釋。她說着希伯來語，後來變得非常激動，開始大喊大叫，在片尾時幾乎大聲尖叫，坐在兩側的另外兩名婦女保持沉默。

哈馬斯發片 人質狠斥以總理 以色列傳媒報道，該名婦女指控內塔尼亞胡觸犯戰爭罪，未能阻哈馬斯對以色列的屠殺，如今還無法實施停火來解救人質。有以色列官員表示，影片的唯一好處是有證據證明人質仍然活着，但強調以方相信哈馬斯只有在壓力下才釋放人質，認為最好方法是加大對哈馬斯的軍事壓力，同時對哈馬斯的盟友施加國際外交壓力。

巴勒斯坦傳媒引述哈馬斯發言人指，哈馬斯準備釋放所有被扣押以色列人，換取以方扣押的所有巴方人員重獲自由，但強調除非通過包括所有被扣押人員的交換協議，否則以色列不會獲得他們的人；又稱一些人質在以軍對加薩地帶轟炸喪生。