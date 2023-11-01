以軍兵分三路 攻入加薩北部

內塔尼亞胡：不會同意停火 以色列國防軍繼續派出地面部隊，兵分三路深入巴勒斯坦加薩地帶消滅回教激進組織哈馬斯；其中兩支部隊分別從西北面及東北面向南進軍，餘下一支部隊「攔腰」從東面殺入，外界認為是試圖把加薩地帶「一分為二」，集中攻擊北部地區。總理內塔尼亞胡聲言行動獲進展，絕不可能同意停止或停火。

以色列國防軍昨日宣稱，過去一天從海陸空三方位打擊300多個哈馬斯目標，包括反坦克導彈及火箭發射點、地下隧道入口、軍事據點，又指在地面行動殺死「很多」哈馬斯恐怖分子。面對以色列國防軍連日在社交網發動「宣傳戰」，公布地面行動的影像後，哈馬斯昨日公開影片反擊，畫面顯示一批武裝分子手持步槍及火箭彈離開地下隧道後，與地面的以色列士兵交火，宣稱以色列有士兵陣亡及裝備被毀。

欲將加薩地帶南北分隔 以色列上周五展開「擴大地面行動」前，把加薩地帶劃分為南北兩個地區，以瓦迪加薩作為分界線，呼籲北部地區民眾盡快撤往南部。美國傳媒根據照片、影片、衞星圖像分析以色列地面部隊在加薩地帶的動向，部分兵力沿着地中海海岸向南推進，也有部隊進入東北部城市拜特哈嫩（Beit Hanoun）；另有部隊周一被發現抵達加薩城南部邊緣地區，主戰坦克在連接加薩地帶南北的主要幹道薩拉丁大道開火。

分析指，以色列國防軍切斷薩拉丁大道後，意味尚未從加薩地帶北部地區撤走的民眾，只餘下一條沿着海岸建成的主要幹道離開；若該條幹道也被以色列國防軍完全控制，連同以方在海上近乎絕對的優勢，北部地區將被完全包圍。以色列軍方亦可能試圖確保接壤瓦迪加薩北部邊緣地區的安全，免除後顧之憂才全面進攻加薩城。

內塔尼亞胡周一表示，呼籲停火就是呼籲以色列向哈馬斯、恐怖主義、野蠻行為投降，強調不會發生，並引述聖經指分別有和平及戰爭的時候，而這是一個需要戰爭的時候。他為以色列自衞權辯護，提到美國在1941年珍珠港受襲後加入第二次世界大戰、在2001年911恐怖襲擊後發動反恐戰，當時無主流聲音要求美方立即停火；又指展開軍事行動的同時，軍方努力解救人質，行動甚至創造讓人質獲釋的機會。

聯國料每日逾420童傷亡 加薩地帶衞生部公布上月7日至昨日為止，當地有8,525人死於以色列的軍事行動，包括3,542名兒童、2,187名婦女、130名醫療人員，前一天的總死亡人數為8,306；聯合國兒童基金會表示，加薩地帶每天有逾420名兒童受傷或死亡。與此同時，約旦河西岸地區在上述同一時期，有121名巴勒斯坦人及一名以色列士兵死於衝突。本報綜合報道