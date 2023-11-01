買課程後欲退款 健身店扣逾13萬手續費

【本報綜合報道】上海市閔行區一名女子在連鎖健身店辦理健身卡，並充值100萬元（人民幣‧下同，約107萬港元）；她後來因教練離職要求退款，卻獲悉需要扣除13萬元（約13.9萬港元）手續費。舒適堡總部周一表示，目前方案是12個月分期還款，若消費者不同意就無能為力。

女子稱教練離職交涉 店方拒全退 周女士2018年在蓮花國際廣場舒適堡辦理健身卡，當時為教練衝業績而購買巨額課程。教練其後離職，她要求退回剩餘43萬多元（約45.9萬港元），但須扣除30%手續費。蓮花國際廣場舒適堡售後主管9月26日表示，周女士的退款申請已經按照流程發送電郵給公司，要兩周左右答覆。不過，周女士反覆催促，到了約定時間仍然未有答覆。舒適堡總部市場部回應指，要向香港總部提出申請，還有流程要走。

為了早日拿到退款，周女士同意舒適堡分期歸還，並扣除5%手續費。如果她不同意，便可能要對簿公堂。

周女士認為，在舒適堡場地接受私人教練服務，教練也是舒適堡員工，所安排的課程有一對一授課、充分信賴教練專業素質和服務水平的特殊屬性，既然教練離職無法繼續授課，主張合約目的無法實現，舒適堡無權扣除手續費。