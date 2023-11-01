村校招生少決停辦 將移交政府

【本報綜合報道】安徽省宿松縣河塌鄉油鋪小學是始建1953年的公辦學校，隨着城鎮化建設日新月異，農村人口逐年回落，今年下半年該校招生不足10人。由於學生數目太少、教育成本過高，該校決定停辦；目前學校產權在教育主管部門，將在一年後移交河塌鄉人民政府。

內地傳媒周日報道，河塌鄉位於宿松縣城東北部，根據官方今年7月發布的統計，油鋪小學有37名學生和6名教師。油鋪村村民2003年秋天集資建成現在的教學樓，佔地面積2,500平方米，2012年由該校學子捐款硬化院內地坪。為推進均衡教育，國家2017年為該校建成3層綜合樓、60米跑道和籃球場，佔地面積3,152平方米。當地規模較大的河塌鄉中心小學有524名學生和33名教師，惟其餘多所村小學學生也不足50人。2020年河塌鄉有8,751戶，人口3.3萬人，當年327人出生、119人死亡。