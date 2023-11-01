深圳過山車事故 約談華僑城集團

【本報綜合報道】廣東深圳市華僑城歡樂谷早前發生過山車碰撞，導致28人受傷。國家市場監理總局會同國務院安委會辦公室、國務院國資委針對事故，昨日聯合約談華僑城集團有限公司。

全面排查遊樂園 約談要求，華僑城集團有限公司要督促深圳華僑城歡樂谷旅遊公司全力做好傷員救治，配合做好事故調查，深刻吸取事故教訓，全面落實企業安全主體責任。要舉一反三，對下屬的遊樂園進行全面隱患排查和整改，並且切實加強大型遊樂設施等特種設備安全管理，堅決防範重特大事故發生，守牢特種設備安全底線，確保人民群眾生命財產安全。

此外，約談指黨中央、國務院高度重視安全生產工作，要求穩固建立安全發展理念，強化企業主體責任落實，牢牢守住安全生產底線，切實維護人民生命財產安全。這宗大型遊樂設施安全事故造成多人受傷，暴露安全主體責任落實不到位、安全管理不善、風險防控不力、事故資訊上報不準確等問題，造成不良社會影響，教訓極為深刻。廣東省、深圳市市場監理局相關人員參加約談。