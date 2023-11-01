打擊文物犯罪 近3年批捕3192人

【本報綜合報道】最高檢和國家文物局周一聯合舉行記者會，通報近年打擊文物犯罪工作情況。由前年1月至今年9月，全國檢察機關合共批准和決定逮捕1,451宗妨害文物管理犯罪案件3,192人，起訴1,785宗5,020人，有力打擊和震懾文物犯罪。

最高人民檢察院第一檢察廳副廳長羅慶東稱，為了加大追捕追訴追繳力度，檢察機關針對文物犯罪多呈現鏈條化的特點，圍繞文物交易縱向深挖關聯犯罪，上追盜掘、盜竊，下查倒賣、銷贓、走私，深挖幕後老闆，實現全鏈條打擊、一體化防治。

另推動追索流失文物返還 檢察機關引導偵查機關追捕涉案者與查清涉案文物去向同步進行，推動流失文物追索返還工作；又推動適用認罪認罰從寬制度，促使被告真誠認罪悔罪，主動上繳文物，減少國家文物流失。

此外，檢察機關重視數碼模型的構建與運用，通過數據碰撞、數碼畫像精準追捕追訴漏罪漏犯，實現個案辦理到類案監督的轉變，以數碼檢察驅動打擊文物犯罪工作提質增效。