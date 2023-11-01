香山論壇 中方稱反對煽動分裂對抗

農融指中方將適時舉辦以全球安全倡議為主題的高級別活動，與各方加強理念交流，深化政策溝通，進一步凝聚國際社會合作，因應挑戰，維持共同安全的共識。在巴以衝突問題上，中方繼續積極推動相關方面盡快停火止戰避免人道災難，推動巴勒斯坦問題重回「兩國方案」正確軌道得到全面公正持久解決。在烏克蘭危機上，中方堅持勸和促談正確方向，呼籲各方推動停火降溫，為重啟談判創造條件，爭取和平。

中國國防部新聞發言人吳謙周一在論壇現場，與美國國防部副部長辦公室幫辦中國事務高級主任卡萊斯簡短寒暄。吳謙認為溝通不只是為了溝通而溝通，溝通要有實質的內容，美方應該採取實際行動，為兩軍溝通交流營造有利氛圍；又指安全不應該只有少數國家安全，而且安全也不應該只追求短期安全，中方在全球安全倡議提出的共同、全面、合作、永續的安全觀，是解決當前問題的有效途徑和根本方法。