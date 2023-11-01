數百非法氣象站 向境外傳輸數據

國安部專項行動 揭遍布逾20省 內地國家安全部本年聯同多個部門展開涉外氣象探測專項治理行動後揭發，全國20多個省份、一共數百個非法涉外氣象探測站點實時向境外傳輸氣象數據，恐對國家安全構成風險隱患。內媒有文章提到，有關資料一旦外洩，境外勢力即可憑此判斷敏感訊息。

多位於敏感場所周邊 國家安全部在微信公眾號公布，國家安全機構由本年起會向氣象、保密等部門調查10多間境外氣象設備代理商，同時檢查逾3,000個涉外氣象站後發現，全國共有數百個非法涉外氣象探測站點，部分探測計劃接受境外政府直接資助，地點設在軍事單位、軍工企業等敏感場所周邊，展開海拔核准及全球定位系統（GPS）定位。

另有一些觀測點設在主要糧食產區，關聯分析農作物生長及糧食產量；另有部分觀測點長時間、高頻次、多點位即時傳輸至外國官方氣象機構，服務於外國國土安全和氣象監測。

私採資料恐危害國安 當談及相關設備時，國家安全部指它們體積小、方便安裝、不易發現，可自動採集並即時透過網絡傳輸資料。國家安全部重申，相關涉外氣象探測活動未向中國氣象主管機構申請涉外氣象探測行政許可，亦未匯交氣象資料，向境外傳輸氣象資料前未經審批，違反《涉外氣象探測和資料管理辦法》及《數據安全法》等相關規定，會依法查處相關非法活動，阻斷氣象數據出境違法行為。

最後，國家安全部提醒，氣象數據是訊息安全及資源安全構成元素，與軍事安全、糧食安全、生態安全、氣候變化、公共利益密切相關，非法採集及跨境傳輸氣象數據行為危害國家主權、安全、發展利益。

此外，氣象局、國家安全部、國家保密局去年聯合出台《涉外氣象探測和資料管理辦法》，明確規定設立涉外氣象探測站點實行行政許可，未經許可不得設立涉外氣象探測站點。任何公民及組織展開氣象探測活動時，應繃緊國家安全之弦，有效保護氣象探測數據，不得為境外非法採集及跨境傳輸關乎國家安全利益數據。

上述貼文出爐後，內媒有文章解釋氣象數據是重要基礎資料，其中涉及軍事安全及糧食安全數據十分敏感。例如，別有用心勢力一旦掌握某農作物主要產區資料後，可利用它來進行破壞，對於病蟲害防治十分不利。另有美國傳媒批評，內地政府推動全社會反間諜鬥爭，現將矛頭指向氣象數據。本報綜合報道