以巴變全面戰 美國會否出兵

美國和西方都擔心以巴衝突會演變成區域的全面戰爭。以巴衝突的核心問題，是英國、法國、美國強搶巴勒斯坦人民的土地，讓以色列建國，同時不解決巴勒斯坦人的安全和建國需要，反讓以色列佔領更多的巴勒斯坦土地，監禁巴勒斯坦人民。

巴勒斯坦問題涉及阿拉伯族和伊斯蘭教的團結。以色列新佔領土地與周邊國家，由黎巴嫩、敍利亞、約旦到埃及，成敵對關係。由於阿拉伯和伊斯蘭教的關係，區內國家，包括沙特阿拉伯為首的海灣國家、伊朗、伊拉克、土耳其以至北非國家，都與巴勒斯坦命運相連，對以色列在巴勒斯坦的種族滅絕更添加仇恨。然而武力解決不了政治問題，武力更使以色列狂妄橫蠻，造成今天的衝突，也使得巴勒斯坦的命運，因以色列的種族滅絕企圖，阿拉伯與伊斯蘭各國大有機會再聯合，與以色列決戰。

土耳其伊朗隨時介入 以阿聯酋為首的9個阿拉伯國家的聲明，已看到阿拉伯與伊斯蘭國家聯合對付愈益狂妄的以色列的先兆。伊朗、土耳其警告以色列，但以軍竟侵襲敍利亞、黎巴嫩，似無懼阿拉伯與伊斯蘭國家的聯手，先發制人，明顯是挑釁的態度。因其強烈意識形態與宗教信念，以為它的部落神還會如舊約聖經所述，使太陽延遲下山來讓猶太軍隊打敗迦南本地的城邦。面對這些中了宗教毒的極端分子，已無道德、國際公法可言。

以色列還不顧一切對付不支持它滅絕加薩人民的行動的國家，向全世界挑戰，否定聯合國，否定任何人道主義停火要求。這樣的瘋狂，即使沙特阿拉伯及海灣諸國不出兵逼迫以色列打開加薩的人道主義走廊，伊朗、伊拉克不直接動武，真主黨以及伊拉克、也門的武裝組織，仍會攻擊以色列，替加薩人民解困和報仇。土耳其是更大的威脅，上次土耳其救援加薩時，因以軍轟炸而有傷亡，今次大有可能借救援來報一箭之仇，也借此擴大在中東的勢力。

第一階段是加薩悲劇加深，區內大國的周邊組織聯手攻以色列，以解加薩之痛。若不成功，第二階段則會是土耳其、伊朗以及阿拉伯聯軍出動，解放加薩，也同時尋求解放戈蘭高地和西岸佔領區，一舉為巴勒斯坦建立國家。

此中關鍵是美國會否出兵援助以色列？美國有否參戰的信心，同時支持兩線作戰？這便考驗總統拜登、他的政府和美國人民了。

研究所所長 陳文鴻