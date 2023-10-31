美韓大型空中軍演 模擬24小時作戰

智庫指兩國應升級百件核武制朝 朝鮮半島局勢持續緊張，美國和南韓昨日啟動大型空中演習，雙方出動130架戰機模擬24小時全天候作戰，針對北韓軍事挑釁，演習將持續至周五。美國智庫蘭德公司、南韓智庫峨山政策研究院同日發表聯合研究報告，主張美韓兩國應該升級約100件美國戰術核武，支援南韓安全應對北韓日益增長的核威脅。

南韓空軍發表聲明，表示代號「警惕防禦」（Vigilant Defense）年度演習，將由美國和南韓派出F35隱形戰機等多種軍機參加。演習目標透過空對地實彈演習、防空反擊行動和其他緊急訓練等重大空中任務，增進兩國軍隊協調合作。韓軍稱透過密集訓練模擬實際情況，保持最佳戰備狀態，立即應對並懲罰敵人任何挑釁。此外，美國海軍神盾驅逐艦約翰‧芬恩號昨日完成在南韓補給，駛離濟州島海軍基地。

平壤料2030年擁300件核武 美韓智庫發表《加強南韓核保障方案》，指北韓建立威脅南韓生存的核力量，將對美國構成嚴重威脅；領袖金正恩計劃擁有300件至500件核武，相信2030年達到300件核武的門檻。以北韓第6次核試威力推斷，首爾受核打擊將令近200萬人死亡及重傷。報告提到北韓希望利用核武威脅美國及破壞美韓同盟，在不入侵下支配南韓，因此主張南韓承擔美國戰術核武現代化費用，核武可以存放美國並迅速部署南韓。

報告提出在南韓建立美國戰術核武儲存庫，把全部或部分核武放置在太平洋活動的美國戰略核潛艇以瞄準北韓；倘計劃順利實行，美國未來數年為南韓的安全承諾提供180件核武，或在南韓部署8枚至12枚B61核彈，用於象徵或作戰目的。惟報告批評美國的承諾含糊其詞，動搖南韓對美方核保護傘信心，自主研發核武呼聲日高。

韓國防部次官向華表不滿 另外，南韓國防部次官（副部長）金善鎬周日出席第10屆北京香山論壇，與中國中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰會談。他向中方表明反對強制遣返脫北者的立場，並轉達對朝俄軍事合作的擔憂，又呼籲中方在解決朝核問題上發揮建設性作用。本報綜合報道