印度火車疑衝紅燈 撞另一列車 10死27人傷

【本報綜合報道】印度東南部安得拉邦周日發生客運火車相撞意外，造成至少10人罹難及約27人受傷。

兩節車廂出軌 事發當地晚上約7時，高級鐵路官員指出，「維沙哈巴南—帕拉薩」客運火車因事故而停止行駛，期間遭「維沙哈巴南—拉亞加達」特快列車撞上，導致靜止列車兩節車廂出軌，兩節車廂當時有超過90人。初步調查發現人為錯誤導致意外，肇事的「維沙哈巴南—拉亞加達」客運火車涉嫌衝紅燈。

安得拉邦長辦公室發表聲明，邦長下令立即展開救援，並要求救護車從距離維濟亞訥格勒姆最近的維沙哈巴南和阿納卡帕爾萊前往現場。印度今年6月發生20多年來最慘重事故，當時東部奧里薩邦3列火車相撞，造成292人罹難。