澳洲前外長 料打造核潛必超支

唐納

【本報綜合報道】澳洲決定斥資3,680億澳元（約1.9萬億港元），在美國及英國協助下建立核動力潛艇艦隊，作為應對中國威脅的「向北」及「向海」戰略。澳洲前外交部長唐納（Alexander Downer）周一接受訪問時直言，這個規模龐大的軍事項目勢必超支及延誤，有淪為「大白象」的風險，擁有本土製造的核潛艇將是走運。

「永遠不會成事」 根據澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）合作計劃，澳洲2030年代初期從美國取得維珍尼亞級攻擊核潛艇，之後升級南澳省的造船廠，爭取2030年代後期開始建造與英國配備的AUKUS級攻擊核潛艇，目標是2040年代初期交付。唐納強調核潛艇對澳洲及地區的安全重要，自己支持這個軍事項目，但「在澳洲建造它們實在太昂貴，這永遠不會成事」；又指現今當權的政客2040年代不再執政，因此毋須承擔後果。

唐納1996年至2007年擔任澳洲外交部長，是該國任期最長的外交部長；澳洲在這段時期接收本土製造、現正服役的柯林斯級柴電攻擊潛艇，部分可能需要升級延長使用壽命直至2050年代，目的是填補攻擊核潛艇服役前的戰力空缺。唐納在訪問中主張澳洲應該直接採購現成的攻擊核潛艇，堅持本土製造只會最終抽乾國家的經濟。

配備常規武器的攻擊核潛艇項目在澳洲備受爭議，前總理特恩布爾擔心沒有美國的專門技術，澳洲不能夠自行操作這款水下作戰平台；另一前總理基廷認為這個軍事項目昂貴之餘，也對中國構成不必要的威懾。美國總統拜登上周三接見訪美的澳洲總理阿爾巴內塞時表示，美國國內通過立法容許向澳洲轉移核潛艇只是時間問題。