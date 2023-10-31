俄羅斯反猶示威 佔領達吉斯坦共和國機場 圍以國航班

俄羅斯達吉斯坦共和國周日爆發反猶騷亂，大批示威者闖入首府馬哈奇卡拉的機場，宣稱搜尋一架來自以色列客機上的猶太難民。防暴警察其後出動鎮壓騷亂，逾20人受傷。達吉斯坦共和國領袖梅利科夫指控，烏克蘭情報機構策劃騷亂，並把事件稱為叛國，強調不會原諒及放過參與人士。

防暴警鎮壓 20傷60人被捕 社交平台Telegram頻道「達吉斯坦早晨」（Dagestan Morining）有流言指，一架由以色列特拉維夫起飛的客機載有猶太難民，降落在達吉斯坦馬哈奇卡拉。消息在以回教徒為主的達吉斯坦引起轟動，數百人突破馬哈奇卡拉機場的安檢區域甚至衝入跑道，干預航班升降。示威者在客運大樓隨機截查旅客，判斷對方是否猶太人。防暴警察到場驅散示威者時受到攻擊，有人向他們投擲石塊。

俄羅斯內務部北高加索聯邦管區總局表示，9名警員在衝突中受傷，其中兩人留院。總局指出，已確認150多名機場騷亂的活躍參與者身份，其中60人被捕。偵查委員會北高加索聯邦管區中央調查部已就組織大規模騷亂提出刑事指控，罪成最高可囚15年。馬哈奇卡拉機場運作受騷亂影響，將暫停航班升降至下月6日。以色列總理辦公室發表聲明，期望俄羅斯執法部門保護所有以色列公民和猶太人的安全，並對暴徒採取堅決行動。

另一共和國 猶太建築起火 同處俄羅斯北高加索聯邦管區的卡巴共和國，同日亦發生反猶事件。首府納爾奇克一座建築中的猶太文化中心起火，沒有人受傷，疑犯在建築物外牆以俄文寫下「猶太人去死」字句。

執法部門懷疑事件與極端主義有關，考慮展開刑事調查。卡巴共和國人口大約有90萬，逾70%是回教徒。本報綜合報道