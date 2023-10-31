約旦盼獲美部署愛國者導彈

【本報綜合報道】外界關注以巴衝突會否擴大至波及其他中東地區國家，約旦陸軍發言人希亞里准將周日表示，已經要求美國在該國境內部署愛國者防空導彈系統；又否認社交網絡流傳美國利用駐約旦軍事基地，向以色列運送武器及彈藥的消息。

憂受以巴衝突波及 希亞里指愛國者防空導彈系統昂貴，單靠約旦資源無法有效部署，因此需要一個戰略合作夥伴。他強調，這是應對包圍該國北部、東部、西部彈道導彈威脅的最有效武器，同時可以對抗走私毒品的無人機；又指它用於保護國家領土的防禦武器，約旦有需要時會毫不猶豫利用與各盟友的關係，並指約旦與美國結成同盟已經72年。

美國陸軍發言人證實，收到約旦要求在其境內部署愛國者防空導彈系統，目的是在地區緊張局勢及衝突加劇時加強邊境防禦。美國《華爾街日報》早前報道，美國將在中東地區部署接近12套防空導彈系統，薩德導彈防衞系統將派往沙特阿拉伯，另科威特、約旦、伊拉克、沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋將配備愛國者防空導彈系統。