美應變部隊赴東地中海 從黎國撤僑

【本報綜合報道】以色列擴大對巴勒斯坦加薩地帶的軍事行動之際，美國傳媒周日報道，一支美國海軍陸戰隊危機應變部隊正向東地中海移動，預計幫助美國公民撤離黎巴嫩。美國副總統賀錦麗重申美國不會向以色列或加薩地帶派地面部隊。

美國官員透露，由兩棲攻擊艦巴丹號搭載的第26海軍陸戰隊遠征隊目前位處紅海，預計不久進入東地中海。

該艦最近數周一直在波斯灣，上周末開始向埃及蘇彝士運河進發，使海軍陸戰隊更接近黎巴嫩和以色列，其主要作用之一是幫助平民撤離。

賀錦麗：不會向加薩派地面部隊 外界關注美國增兵中東地區會否介入以巴衝突，賀錦麗接受哥倫比亞廣播公司新聞節目訪問時說，「我們絕對無意或沒有計劃向以色列或加薩地帶派出作戰部隊」；又稱美方對以色列的支援只限於提供裝備及建議，但沒有告訴對方如何發動戰爭。

美國已經把黎巴嫩旅行警告提升至最高第4級，呼籲公民不要前往。白宮上周二稱，若不為美國公民撤離制訂計劃是輕率和不負責任；國家安全委員會發言人柯比表示未到執行撤離計劃的地步。惟美國駐貝魯特大使館於上周五敦促國民立即離開當地。

另外，加拿大國防部於周日證實，特種部隊協助駐以色列大使館制訂應急計劃。《環球新聞》報道，加拿大最精銳的特種部隊第二聯合特遣部隊身處以色列，處理加拿大大使館的安全問題，包括未來可能的重要人員撤離，同時與以色列國防軍聯絡。

賀錦麗