白宮促以色列須區分哈馬斯與平民

【本報綜合報道】美國白宮周日呼籲以色列必須區別巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯武裝分子與平民，以保護無辜的加薩地帶居民。美國總統拜登與以色列總理內塔尼亞胡同日通電話，呼籲以方立即大幅增加對加薩地帶的人道援助，滿足當地需求。

白宮國家安全顧問沙利文表示：「如我之前說過、總統也說過，以色列有義務採取必要作為，將不代表巴勒斯坦人民的哈馬斯，以及無辜的巴勒斯坦平民加以區別。」他指美方確信有數以千計巴勒斯坦平民命喪在以色列的轟炸，每條人命都是悲劇，因此這場軍事行動期間每一天、每一小時，以色列國防軍、以色列政府都應該採取一切可能手段，區別恐怖分子哈馬斯，以及不是軍事行動合法目標的平民百姓。

加薩仍缺物資 沙利文提到，哈馬斯藏身在平民百姓中，給以色列區別恐怖分子和百姓帶來額外負擔，但以色列根據國際人道法和戰爭法竭盡全力保護平民百姓的責任不會因此減少。白宮持續從最高層與以色列就此溝通，拜登和內塔尼亞胡通話時重申這項立場。

另外，埃及唯一連接加薩地帶的拉法過境點發言人表示，周日合共有33輛運載物資的貨車進入加薩地帶，是本月初以巴爆發新一輪衝突以來單日最多，但人道組織指物資仍然短缺。

世界糧食計劃署表示，早前在加薩地帶的倉庫被搶掠，反映當地民眾的飢餓及絕望日趨嚴重；以色列當局指短期內容許更多人道物資運入加薩地帶。