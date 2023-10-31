以總理惹民憤 道歉刪文

遭哈馬斯突襲 斥情報部門塞責 以色列國防軍繼續在巴勒斯坦加薩地帶的地面行動，主戰坦克周一被發現抵達北部地區加薩城邊緣，切斷連接南北的薩拉丁大道，向試圖沿公路行駛的車輛開火。正當戰爭進入第二階段之際，總理內塔尼亞胡周日在社交網批評安全及情報部門失誤，導致回教激進組織哈馬斯成功發動奇襲，此言引來猛烈抨擊。

以軍抵加薩城邊緣 佔據要道 以色列國防軍的擴大地面行動集中在加薩地帶北部地區，即是以方早前要求當地居民往南撤離的區域，目擊者周一拍到以色列主戰坦克駛入加薩城邊緣。薩拉丁大道全長逾45公里，向南連接埃及的拉法過境點，向北通往埃雷茲過境點。以色列1967年至2005年期間佔領加薩地帶，薩拉丁大道大部分路段禁止巴勒斯坦人通行，沿途設有12個檢查站；惟哈馬斯2007年控制加薩地帶後，奪取薩拉丁大道全部檢查站。

以方稱打擊600敵方目標 以色列國防軍周一公布過去一天的戰鬥情況，宣稱打擊超過600個哈馬斯目標，包括武器儲存設施、藏身地點、集結地點，殺死數十名試圖施襲的哈馬斯恐怖分子；又出動戰機攻擊一個反坦克導彈發射點，以及一批被地面部隊識別、位於加薩城一間大學附近的一批哈馬斯成員。軍方宣稱部分被殺的哈馬斯成員屬於指揮官級別。

哈馬斯本月7日對接壤加薩地帶的以色列西南部地區，派出超過2,500人發動越境攻擊，造成以色列超過1,400人死亡，另有230人被擄走帶回加薩地帶作為人質。內塔尼亞胡上周六晚上在特拉維夫與國防部長加蘭特、戰時內閣部長甘茨會見記者後，翌日凌晨一時在社交網發文，聲稱自己由始至終在任何情況下，沒有收到關於哈馬斯戰爭意圖的警告，所有安全官員評估後認為，哈馬斯已經得到遏制並尋求和解。

貼文引起軒然大波，輿論認為內塔尼亞胡把哈馬斯成功突襲的責任，全都推卸給安全官員。甘茨要求他收回言論，表示「當我們面對戰爭時，領袖必須展現責任心，作出正確的決定，強化軍隊使他們理解我們的要求」。拒絕加入緊急戰時政府的反對派領袖拉皮德形容，內塔尼亞胡越過紅線，並必須道歉，批評在士兵勇敢地對抗哈馬斯及黎巴嫩武裝組織真主黨時，得不到總理的支持，對方更試圖責備他們。

內塔尼亞胡向來予人態度強硬的印像，但他周日早上刪除涉事貼文及罕有為事件道歉，承認「我錯了」，指不應該發表有關言論，「我為此道歉」；又稱全力支持所有安全部門的首長，向為家園戰鬥的國防軍參謀長、指揮官、士兵提供足夠力量。

加薩地帶通訊逐漸恢復 另一方面，一度中斷的加薩地帶通訊周日逐漸恢復；民眾急忙打探親人消息，才得知對方已經不幸喪命。加薩城一位婦人站在倒塌建物的碎磚爛瓦上尋找兒子身影，她哭喊︰「我不知道他在哪裏。」還有不少人緊貼生銹的收音機聽新聞，由於網絡與電話通訊曾經中斷，這成為他們接收以色列空襲加薩地帶相關訊息的唯一渠道。本報綜合報道

以色列地面部隊繼續在加薩地帶展開軍事行動。 以色列不斷猛烈空襲，令加薩地帶淪為廢墟。（Getty Images圖片） 以色列主戰坦克在薩拉丁大道向可疑車輛開火。 加薩地帶大批巴勒斯坦平民死於以色列空襲。 以色列地面部隊在加薩地帶展開夜間作戰。 以巴衝突最新形勢

（截至10月30日）