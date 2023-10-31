兒科門診高峰期提前

【本報綜合報道】不少內地兒科門診今年秋季經歷接診高峰，肺炎支原體大勢未去，甲流、疱疹性咽峽炎、手足口病等多種傳染病開始有流行趨勢。現時候診病人每天常規100至200多人，一位醫生要10多小時才看完，這情況往年通常出現在12月。

內地傳媒報道，北京中日友好醫院兒科主診醫生李絢近日表示，按照過去兒科門診就診人數變化規律來看，通常從9月逐漸增多，到12月到達頂峰，一放寒假病人數量便減少；來年開學，3月到5月又會有一個小高峰，到暑假病人數量再明顯下降，但今年兒科就診高峰似乎提前到來。李絢又稱，近期感染的情況五花八門，形容是「群魔亂舞」，今年前來就診的兒童病因種類繁多，不再是單一病毒或細菌感染。

病因五花八門 李絢表示，目前流行的主要是肺炎支原體，同時有孩子感染甲流、疱疹性咽峽炎等多種病毒感染，肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌等細菌感染也較常見。她指出，南方已經開始爆發甲流，北方最近也呈現增多趨勢，預計再過一個月到兩個月出現流行。

兒童肺炎支原體感染的治療方案選擇有限，阿奇霉素仍然是常規治療選擇之一，但今年流行的支原體對阿奇霉素耐藥率較高，所以採用四環素類或喹諾酮類非常規藥物。對於合併細菌或病毒感染的患兒，治療方案則更複雜和緊張。