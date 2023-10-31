殘疾母攜幼女深圳行乞 政府介入

【本報綜合報道】內地網絡近來流傳照片，顯示一名小女孩包着骯髒不堪的尿片（內地稱尿不濕），與殘疾母親在廣東省深圳市街頭乞討，引起社會廣泛關注。深圳市民政部門、布吉街道辦已經介入，希望救助該對母女。深圳市龍崗區周日表示，將持續加大給該對母女的救助，耐心繼續勸導她們受助，落實綜合救助幫扶措施。

該行乞小女孩被稱為「尿不濕小孩」，照片顯示她一頭鬈髮，身穿大碼T恤和不稱身的骯髒尿片，在街頭爬來爬去，旁邊還有一名流浪乞討的女子。

來自江西 骯髒不堪 發布相關照片的網民表示，本月17日中午在龍崗長龍地鐵站B出口附近看到該小孩，覺得她很可憐，便順手拍下照片。知情人士透露，經調查核實，與女孩一起的女子是其親生母親，亦是殘疾人士，來自江西省撫州市，家庭困難，流浪至深圳市。

龍崗區民政局工作人員表示，第一時間會同區衞健、公安等部門以及屬地街道到場核實處置，確認該對母女在戶籍所在地，享有最低生活保障待遇和殘疾人士補貼；又指連日來當局會同轄區派出所、街道辦和社區工作站開展多次關愛救助，向她們提供食品等生活物資，並勸導其接受區救助站救助安置，但該母親暫未同意接受救助。龍崗區民政局將持續施援，確保困難群眾得到應救盡救、未成年人得到依法保護。