宅男長期吃外賣 血脂過高變「牛奶」 險喪命

內地傳媒報道，浙江省寧波市一名經常吃外賣的青年早前突然肚痛、肚瀉、嘔吐，起初以為吃錯東西致腸胃炎，但經吃藥和接受輸液後，病情反而更嚴重。後來他被轉入醫院深切治療部，抽血時發現血液樣本呈奶白色，經診斷為高血脂症導致的急性重症胰腺炎。事主在深切治療部治療約兩周，最終保住性命。

體重95公斤 患糖尿高血壓 19歲青年小東（化名）身高1.7米、體重95公斤，早幾年被驗出患有高血壓和糖尿病，除了長期吃外賣外，平日亦留在家中不出門。他早前被送到寧波大學附屬第一醫院，驗出血脂超標100多倍。血液之呈奶白色是因為攝取大量脂肪，經小腸消化吸收後形成細小的乳糜微粒進入血液。當乳糜微粒累積至一定程度時，血清由清澈透明的淡黃色液體變成奶白色的黏稠液體，在醫學上稱為「乳糜血」（牛奶血）。

寧波大學附屬第一醫院深切治療部副主任葉繼輝表示，在正常情況下，人體胰酶在胰腺處於未被激活的狀態，不會損害人體，但當患者出現急性胰腺炎，胰酶被異常激活，就影響胰腺自身及胰腺周圍的組織、器官。急性胰腺炎會導致機體過度免疫反應，出現全身炎症反應症候群，進而導致內臟損傷、功能衰竭，嚴重可致死亡。

當時小東出現急性呼吸窘迫症候群、嚴重呼吸衰竭、腎功能不全、繼發腹腔感染等，情況非常危急。醫護人員透過禁食禁水、通便、血漿置換、血脂吸附、血液過濾、抗感染、輸注抑制胰蛋白酶分解和提高血管活性的藥物等手段，最終救回小東一命。

呼吸內臟功能衰竭 可致死 葉繼輝提到，醫院近幾年都遇到與小東類似的病例，這些患者年輕、體重過重，生活習慣不健康，例如平時常暴飲暴食、飲料當水喝、很少運動，又輕視基礎疾病。他提醒市民不要養成暴飲暴食的壞習慣，不要貪圖一時爽快而酗酒。高血脂症的患者更要積極接受降血脂治療，平時注重控制飲食，多做運動，努力控制血脂水平。本報綜合報道